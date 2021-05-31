Представитель России в совете директоров SWIFT Эдди Астанин имеет высокие шансы сохранить место, хотя по итогам перераспределения паев (акций) системы страна утратила возможность прямого номинирования делегата, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Астанин будет выдвинут от EMEA SWIFT Alliance (ESA).
Выдвижение в совет директоров SWIFT основывается на количестве паев, принадлежащих его пользователям, пояснили в «РосСВИФТе». Всего в совете до 25 человек. Шесть стран — обладательниц большинства паев имеют право номинировать по два человека, следующие десять стран — по одному, рассказали в организации. Остальные могут сгруппироваться и номинировать еще трех человек в совет директоров. Как отметили в «РосСВИФТе», в течение последних шести лет голосов российских пользователей было достаточно, чтобы делегировать представителя в совет директоров SWIFT. Но источники издания утверждают, что после последнего перераспределения паев голосов уже не хватает.
Одной из главных задач объединения является осуществление влияния на деятельность SWIFT с целью обеспечения интересов пользователей, входящих в ESA, сообщил представитель «РосСВИФТа». По его словам, Астанину отдали свои голоса пользователи других стран, входящих в альянс. Таким образом, он будет представлять интересы России и ESA в целом.
По мнению экспертов, «демонстрация флага России в совете директоров SWIFT крайне осложняет возможные радикальные действия против страны в будущем». Также ситуацию можно трактовать как стремление SWIFT не только сохранить глобальную монополию в передаче финансовых сообщений, но и в дальнейшем при развитии сервисов, связанных с цифровыми валютами, в обязательном порядке интегрировать в них Россию, считают эксперты.
Первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор имеет прямой контакт со SWIFT.