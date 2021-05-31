Представитель России в совете директоров SWIFT Эдди Астанин имеет высокие шансы сохранить место, хотя по итогам перераспределения паев (акций) системы страна утратила возможность прямого номинирования делегата, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Астанин будет выдвинут от EMEA SWIFT Alliance (ESA).

Выдвижение в совет директоров SWIFT основывается на количестве паев, принадлежащих его пользователям, пояснили в «РосСВИФТе». Всего в совете до 25 человек. Шесть стран — обладательниц большинства паев имеют право номинировать по два человека, следующие десять стран — по одному, рассказали в организации. Остальные могут сгруппироваться и номинировать еще трех человек в совет директоров. Как отметили в «РосСВИФТе», в течение последних шести лет голосов российских пользователей было достаточно, чтобы делегировать представителя в совет директоров SWIFT. Но источники издания утверждают, что после последнего перераспределения паев голосов уже не хватает.

Одной из главных задач объединения является осуществление влияния на деятельность SWIFT с целью обеспечения интересов пользователей, входящих в ESA, сообщил представитель «РосСВИФТа». По его словам, Астанину отдали свои голоса пользователи других стран, входящих в альянс. Таким образом, он будет представлять интересы России и ESA в целом.

По мнению экспертов, «демонстрация флага России в совете директоров SWIFT крайне осложняет возможные радикальные действия против страны в будущем». Также ситуацию можно трактовать как стремление SWIFT не только сохранить глобальную монополию в передаче финансовых сообщений, но и в дальнейшем при развитии сервисов, связанных с цифровыми валютами, в обязательном порядке интегрировать в них Россию, считают эксперты.