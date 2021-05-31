Президент России Владимир Путин осведомлен о росте доходов металлургов в 2020 году, однако искать виновных в получении сверхприбылей не стоит. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

«Да, президент знает: действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что «президенту об этом известно, правительство, как следует из слов первого вице-премьера [Андрея Белоусова], занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса».

При этом, как отметил Песков, искать виновных не стоит, так как «это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги». Он добавил, что «когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает».

Отвечая на вопрос, насколько допустимы такие высказывания в адрес крупного бизнеса, представитель Кремля рекомендовал обращаться в правительство или непосредственно к Белоусову.

Ранее первый вице-премьер заявил, что доходы металлургов в России за 2020 год выросли в разы: они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.