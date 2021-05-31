Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным. На партийном форуме «Большой семейный совет» он напомнил, что одно из поручений президента РФ «касается обеспечения этим летом возврата части средств на оплату детского отдыха и оздоровления».

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — сказал Медведев.

Он указал и на необходимость модернизации инфраструктуры летних оздоровительных лагерей. «Недавно мы занимались детскими садами, сейчас эта проблема (очереди на запись в детские сады) практически полностью решена, того завала, который был еще несколько лет назад, уже нет. Но если говорить о детских оздоровительных лагерях, то там проблема серьезная. И она касается по сути возрождения этих лагерей, потому что они в большей своей части построены в 60—70-е годы прошлого века, они износились, зачастую в аварийном состоянии, да и требования изменились, даже у детей», — добавил Медведев.

Получить кешбэк за уже купленные путевки в детские лагеря можно будет с 15 июня На программу детского туристического кешбэка в РФ дополнительно понадобится 7 млрд рублей.

Среди других мер по развитию инфраструктуры для детей он назвал строительство яслей, в некоторых регионах — детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также детских домов творчества.

Говоря о других новых мерах поддержки семей с детьми, в том числе о выплатах на детей, Медведев признал, что «эти суммы не являются какими-то сверхъестественными», отметив при этом, что, имея в виду масштабы проблемы, власти «смотрят на реальные возможности государства». По его словам, такие меры необходимы, чтобы госпомощь стала более адресной и достигала своих целей.