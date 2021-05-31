Госдума выработает предложения, направленные на решение проблемы увеличения цен на металл на внутреннем рынке. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Государственная дума в течение недели выработает предложения, они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет», — написал спикер.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее депутаты уже обсуждали ситуацию с ростом стоимости металла на 50% и выше, «на кровельное железо и другие металлические изделия — еще больший рост». «Дано поручение проанализировать причины роста цен на стройматериалы комитету по контролю ГД», — заметил он.

Песков: президент знает о существенном росте доходов металлургов «Да, президент знает: действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли», — сказал представитель Кремля.

Володин указал, что рост цен на металл повлек дополнительные расходы граждан, государства, сказался в том числе на стоимости жилья в новостройках. Спикер также поддержал высказывания по этой ситуации первого вице-премьера Андрея Белоусова. «В этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен», — подчеркнул Володин.



Ранее Белоусов заявил, что доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.