Председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность ввести для школьников бесплатный проезд в общественном транспорте. Такую инициативу он представил в понедельник на форуме «Большой семейный совет», передает ТАСС.

По словам Медведева, нужно подумать о новых идеях по поддержке семей. «Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — сказал он.

Председатель партии констатировал, что ситуация в этой сфере «очень сильно в разных регионах отличается». «Разная экономическая ситуация, разная финансовая ситуация. Хотя — я обратил внимание — в некоторых странах даже пошли на то, чтобы ввести просто бесплатный проезд, и они считают, что это выгоднее по некоторым причинам, чем, допустим, заниматься какими-то другими инфраструктурными делами, [выгоднее] для бюджета, я имею в виду», — сказал Медведев.



По его словам, о таких решениях в России речи пока не идет. «Но в отношении школьников нужно, действительно, подумать, при понимании того, что это региональная тема», — заключил политик.