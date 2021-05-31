Отключение России от SWIFT может привести к тому, что информационные сообщения, отправленные российскими банками, останутся без ответа, поскольку механика подобных санкций — это воздействие на иностранные организации, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

По словам Достова, в случае введения таких ограничений американским банкам будет запрещено открывать счета всем, кто обменивается информационными сообщениями в SWIFT с российскими финансовыми учреждениями. «Разумеется, мало кто в мире будет рисковать остаться без корсчетов в долларах», — добавил он.

«Очень важно понимать механику введения санкций — их адресатом являются не российские организации, а иностранные. Банки и фирмы, которые будут продолжать работать с подсанкционными лицами, не смогут совершать переводы в долларах, работать с американскими контрагентами», — пояснил эксперт.

«Проблема не в том, что российские банки не смогут отправлять сообщения через SWIFT, а в том, что их никто не захочет принимать», — резюмировал эксперт.

Впрочем, Достов считает, что отключение России от SWIFT может больно ударить по иностранным контрагентам, поскольку РФ — крупный экспортер. «Поэтому ограничения на использование SWIFT всеми российскими банками мне кажутся маловероятными», — заключил он.

СМИ: представитель России в совете директоров SWIFT может сохранить свое место Ситуацию можно трактовать как стремление SWIFT не только сохранить глобальную монополию в передаче финансовых сообщений, но и в обязательном порядке интегрировать в них Россию.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости подчеркнул, что России важно обезопасить себя на случай отключения от глобальных платежных систем, но не следует самой к этому стремиться.

«Я не уверен, что нам нужна «самоцель» в виде независимости от глобальных платежных систем, — нам надо иметь возможность реализовывать собственные интересы, проводить платежи и расчеты за торговые операции. Если такое отключение произойдет, важно быть готовыми к этому, но не следует к этому стремиться», — сказал Биричевский.

По его мнению, все игроки в современном мире взаимозависимы, и обособление не приведет ни к чему хорошему, поэтому следует деполитизировать экономику. «Но при этом готовиться, если потребуется, обезопасить себя — в этом наша задача», — добавил он.

«Я на самом деле уверен, что от SWIFT мы не будем отключены в ближайшее время, а может, и никогда, но даже если это произойдет, то готовность к тому, чтобы иметь возможность расплачиваться за товары и услуги с нашими основными партнерами, в любом случае необходима. Тем более в этом заинтересованы не только мы, но и те, кто торгует с нами», — отметил Биричевский.

Он также высказал опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — напомнил он, но подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя, указал он.

«То, что применяют наши западные партнеры, — это скорее барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — указал Биричевский.

Министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва заявил, что если будет принято решение отключить Россию от SWIFT, то оно будет широко обсуждаться в Евросоюзе.

«Какое-то решение со стороны Евросоюза должно обставляться соответствующими правилами. Поэтому если будет приниматься какое-то решение, то, безусловно, это сначала будет широко обсуждаться юридически в Европейском союзе», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — подчеркнул в свою очередь Сергей Лавров.

По его словам, возможность прекращения работы в России этой системы обмена информацией нельзя исключать.

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — отметил министр.

Он добавил, что эта система долго позволяла обслуживать экономические связи и интересы стран ЕС и других государств, в том числе и РФ.

«Но мы также понимаем, что Евросоюз и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения», — сказал Лавров.