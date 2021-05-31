Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи понизился на 0,24% и составил 3 721,63 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,39%, до отметки 1 597,54 пункта.
Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,55%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,01%, «Газпрома» — на 0,71%, «Норильского никеля» — на 2,91%, Мосбиржи — на 0,08%.
Российский фондовый рынок умеренно снижается на фоне выходных в США и Великобритании. Внешний фон для российских акций противоречивый, отмечает главный аналитик ПСБ Владимир Лящук.
«На этой неделе российский рынок акций может продолжить восходящую динамику благодаря спросу в нефтегазовом секторе в условиях высоких цен на нефть. В результате индекс Мосбиржи попытается достичь отметки 3 800 пунктов», — комментирует эксперт.
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