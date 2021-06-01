Медленное восстановление микрофинансового рынка после кризиса вынуждают его участников активно использовать лендинговые площадки (лидогенераторы) — сервисы, привлекающие клиентов с помощью интернет-витрин, пишет «Коммерсант» . Недавно с лидогенераторами начал работу «Лайм-Займ», тестирует такие решения и платформа Webbankir. Другие крупные игроки, такие как «МигКредит» и «Мани Мен», тоже используют лендинговые площадки. В 2021 году доля займов, которые «МигКредит» выдает через этот канал, выросла по сравнению с прошлым годом в несколько раз, отметили в компании.

По оценке СРО «МиР», на лендинговых площадках размещаются все игроки топ-20 и более 70% игроков топ-50 микрофинансового рынка. Подключение к лидогенераторам обеспечивает финансовым организациям экономию затрат на привлечение клиента, что важно в условиях ужесточения конкуренции и роста финансовой сознательности граждан после пандемии, отметил руководитель группы Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. Также работа через лендинговые сервисы позволяет обеспечить базовую превалидацию заявок уже на начальном этапе, что способствует росту качества и размера портфеля в целом, пояснил эксперт.

Лидогенераторы могут оптимизировать затраты на привлечение — в среднем расходы на одного клиента составляют 4 тыс. рублей, сообщили в «Лайм-Займе». В зависимости от степени интеграции информационных систем траты могут сократиться на 10—40%. Работа с предварительным скорингом целесообразна для тех компаний, которые используют данный канал привлечения на постоянной основе, пояснила управляющий директор компании Олеся Киселева. Если МФО не нуждается в этом, то подключение будет нерентабельным и нецелесообразным, уверена она.

По словам экспертов, работа через лидогенераторы доступна не всем компаниям сектора и связана с определенными рисками. Использование такого инструмента подходит крупным и средним игрокам, ведь для сервиса характерна небольшая конверсия, которая, по оценке финтех-группы «Финбридж», не превышает 3—4%. Также компании, которая хочет подключиться к системе, необходима базовая IT-инфраструктура и финансовая возможность оплачивать стоимость привлечения «лида». Эксперты оценивают такие затраты в сумму около 200 тыс. рублей.