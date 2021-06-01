Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение SWIFT в России как минимум потому, что эта мера — не самое эффективное наказание для банковской системы. Об этом он завил в интервью РБК .

«Я не верю в отключение SWIFT, потому что, чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, и этот вопрос требует участия европейских правительств. Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков. Они говорят, что если ты (европейский банк. — Прим. ред.) будешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, то ты будешь тоже отключен от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев», — отметил глава ВТБ.

«Я никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014-м, ни 2018-м, ни в 2021 году», — сказал Костин.

Центробанк не видит рисков отключения России от SWIFT, сообщала ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. По ее словам, внутрироссийский трафик можно легко перевести на отечественную Систему передачи финансовых сообщений.