Минпромторг РФ призывает ретейлеров повысить закупочные цены на куриное яйцо, чтобы не допустить сокращения производства и дефицита на продовольственном рынке. Об этом в ходе «Недели российского ретейла» сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно, была высочайшая цена, были приняты определенные решения, и тендеры свалились до 40 рублей. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся. Такое счастье, только несчастье для АПК. Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы, и мы не получили дефицит — это опасно», — сказал он, выступая на форуме.