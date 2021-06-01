Госдума в первом чтении приняла законопроект о «приземлении» IT-гигантов, согласно которому крупным иностранным компаниям с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей необходимо будет открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, созданные в России полноценные представительства (филиалы) смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами и ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации.

Хинштейн: санкции против IT-гигантов будут применять поэтапно Санкциям должны предшествовать минимум два предупреждения регулятора. Самая крайняя и острая фаза — это блокировка.

«Действующее законодательство Российской Федерации не содержит прямой обязанности для интернет-компаний, оказывающих информационные услуги российским гражданам, учредить на территории Российской Федерации юридическое лицо, уполномоченное действовать от имени такой компании, что позволяет им формально оставаться вне российской юрисдикции», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ предусматривает ряд «мер понуждения». Речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрете на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, которая ориентирована на россиян.

Среди более жестких мер предусмотрено включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.

Эти же меры предлагается применять за нарушение ряда старых требований, для которых в настоящий момент установлены лишь штрафы и возможность блокировки: за цензуру в Интернете, неудаление противоправного контента и несоблюдение нормы о локализации персональных данных россиян в РФ.

