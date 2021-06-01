Власти РФ смогут предоставить дополнительные налоговые льготы российским интернет-компаниям после введения цифрового налога для иностранных компаний, реклама которых ориентирована на российских пользователей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«В прошлом году мы приняли, я считаю, беспрецедентные налоговые льготы, которые, кстати, не привели к тому, что у нас возникли выпадающие доходы, потому что мы перераспределили… Это очень важно, эти средства мы переориентировали на предоставление нашим российским разработчикам больших льгот», — сказал Шадаев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, сейчас Минцифры вместе с Минфином рассматривает вопрос введения цифрового налога, «когда национальные правительства начинают облагать налогом те доходы крупных иностранных компаний», реклама которых показывается российским пользователям. Министр отметил, что «зачастую происходит так, что крупная иностранная компания платит социальной сети не в российской юрисдикции, а реклама показывается нашим пользователям». Цифровой налог, в частности, предполагает, что компания должна заплатить в бюджет, если ее реклама показывается российским пользователям.

«Сейчас мы обсуждаем и с отраслью, и с Минфином условия введения такого цифрового налога. Под него, естественно, попадут в первую очередь иностранные компании, и эти средства… мы сможем дать нашим интернет-компаниям дополнительные льготы для, так сказать, выравнивания условий конкуренции», — добавил Шадаев.