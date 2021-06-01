Госдума 1 июня приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в России. В соответствии с поправками газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100—200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам».



Изменения в том числе предусматривают введение института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром» и его компании. Там же, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации — самая крупная «организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием».



«Законопроект позволит огромному количеству людей — не только тем, кто проживает на селе, — подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной», — сказал Володин.

Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, в настоящее время нередки ситуации, когда люди, взяв ипотеку и построив дом, вынуждены брать потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ.

​Президент РФ: подвод газовых сетей к дому должен быть бесплатным для населения Об этом Владимир Путин сообщил во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.

«Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен и люди не должны за это платить», — подчеркнул он.

Он также отметил, что работа над решением вопроса не заканчивается: правительству предстоит оперативная подготовка проработанных нормативных актов для реализации законодательных норм.