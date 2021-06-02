Чаще всего работодатели предлагают школьникам вакансии курьеров, продавцов, расклейщиков объявлений и распространителей рекламы, пишет «Российская газета» . Об этом рассказали в Академии труда и социальных отношений. Также несовершеннолетних приглашают благоустраивать территории, выгуливать собак, ухаживать за цветами, работать вожатыми в школьные лагеря, аниматорами на детских праздниках, реже им доверяют быть операторами на телефоне. Трудоустроиться летом в этом году могут около 250 тыс. подростков.

По словам доктора экономических наук Натальи Локтюхиной, летом занятость в этой группе всегда вырастает и достигает максимума к началу осени. В конце прошлого года численность граждан в возрасте от 14 до 17 лет, официально зарегистрированных в службах занятости, составила 32 тыс. человек, отметила доцент Российского экономического университета имени Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, удельный вес подростков до 17 лет от общей численности зарегистрированных безработных составляет всего лишь 0,22%, только один из семи подростков обращается в службы занятости.

В Роструде пояснили, что по закону дети в возрасте до 18 лет могут привлекаться только для выполнения легкой работы, которая не может причинить вреда их здоровью или нравственному развитию. К тому же для таких работников предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. Для тех, кому еще не исполнилось 16 лет, занятость не должна превышать 24 часа в неделю и 5 часов в день, а для подростков в возрасте от 16 до 18 лет ее максимальная продолжительность может составлять 35 часов в неделю и 7 часов в день. Трудоустройство детей до 14 лет разрешено в исключительных случаях и только с согласия родителей.

Также несовершеннолетним запрещается устанавливать испытательный срок, работодатель обязан заключить с подростком трудовой договор и завести на него трудовую книжку. В числе обязательных требований — предварительный медицинский осмотр несовершеннолетнего работника, который должен проводиться за счет организации.