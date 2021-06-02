📰 К концу 2021 года ставки по ипотечным кредитам вырастут до 9—9,5% годовых, пишет РБК . Об этом говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). По мнению аналитиков, увеличение стоимости кредитов на жилье будет связано с удорожанием фондирования для банков и трансформацией госпрограммы льготной ипотеки на новостройки. Первый фактор, который будет влиять на стоимость кредитов для потребителей, — политика ЦБ. По прогнозу АКРА, ключевая ставка ЦБ к концу 2021 года увеличится еще на 0,75 процентного пункта, до 5,75%. На этом фоне банкам придется повышать и ставки привлечения средств клиентов. Также учитывается отмена самой льготной ипотеки и повышение макропруденциальных надбавок по наиболее рискованным ипотечным кредитам, выданным с 1 августа. Вышеперечисленные факторы могут привести к росту ставок до уровня 9—9,5%, отметили в АКРА.

📰 Крупнейшие компании могут заключить на Петербургском международном экономическом форуме контракты на 5 трлн рублей, пишут «Известия» . Об этом заявили представители бизнес-сообщества. Мероприятие станет крупнейшей дискуссионной площадкой с начала пандемии — в 2020-м форум был отменен. В этом году он пройдет со 2 по 5 июня. Основными темами станут восстановление экономики после кризиса, развитие цифровизации и «зеленая» энергетика, а главным гостем объявлен Катар. На пленарной сессии, которая пройдет 4 июня, планируется выступление президента России Владимира Путина о социально-экономическом развитии страны и инвестиционной привлекательности. Президент также примет участие в дискуссии с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

📰 Эксперты назвали отрасли с самым быстрым ростом доходов за время пандемии, пишет РБК . Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» оценило финансовый результат отраслей российской экономики в пандемийном 2020 году и потенциал их восстановления в 2021-м. Проанализированные секторы разделены на группы с названиями животных, обладающих разной скоростью передвижения: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды». Абсолютным лидером рейтинга остается фармацевтическая промышленность, в которой доходы выросли на 40% в 2020 году и в 2021-м, по прогнозу НКР, увеличатся еще на 16%. Но к концу года ее почти догонит цветная металлургия, перешедшая в самую быстрорастущую категорию «леопардов» из «лошадей».

📰 Май оказался не самым удачным для российского рынка корпоративных облигаций — по итогам месяца компании заняли на рынке почти 160 млрд рублей, что на 100 млрд рублей меньше результата апреля, пишет «Коммерсант» . При этом почти весь объем пришелся на компании финансового сектора: банки активно привлекают длинные заемные средства. По оценке экспертов, свыше 76% от общего объема размещения пришлось на облигаций трех эмитентов первого эшелона («ВЭБ.РФ», ВТБ, СберБанк), включая 15 инвестиционных выпусков госбанков на сумму 5,3 млрд рублей. На долю трех выпусков эмитентов второго эшелона (МТС Банк, «Европлан», «РЕСО-Лизинг») пришлось около 10% от общего объема, или 15 млрд рублей.

📰 Правительство намерено создать специального регистратора доменов для сайтов госструктур, организаций с госучастием и некоммерческих организаций, «деятельность которых направлена на обеспечение государственной и общественной безопасности и реализацию государственных функций, национальных целей и стратегических задач развития», пишет РБК . Это следует из законопроекта, опубликованного Минцифры. По словам представителя ведомства, пока не решено, будет ли новый регистратор монополистом для рынка доменов госструктур или частные компании смогут продолжить работать с ними. Ожидается, что принятие законопроекта окажет положительное влияние на защиту прав госорганов на домены и защиту прав граждан при переходе на официальные сайты госорганов и госкомпаний. Также создание специального регистратора должно способствовать обеспечению информационной и экономической безопасности госорганов, даст возможность обеспечивать поддержку их доменов с учетом различных требований законов о госзакупках, ведения учета и отчетности и др.

📰 Каждая десятая критически значимая информационная инфраструктура в России скомпрометирована вредоносом, пишет «Коммерсант» . Это обнаружили в «Ростелеком-Соларе». Речь идет о госорганах, банках, оборонных и транспортных объектах. По оценке аналитиков, совершить атаки на их сети сейчас могут даже не слишком квалифицированные хакеры: проблема в том, что более 90% организаций своевременно не обновляют софт. Другие эксперты подтверждают выводы «Ростелеком-Солара», но говорят, что ситуация начала понемногу улучшаться, в том числе из-за изменений в законодательстве.

📰 Расходы россиян на организованный отдых этим летом выросли: средний чек при бронировании туров по России и за рубеж увеличился на треть и достиг 64,2 тыс. рублей, пишет «Коммерсант» . Удорожание турпоездок происходит из-за падения рубля и ограниченного международного авиасообщения на фоне высокого спроса. Дополнительную роль сыграл эффект низкой базы лета 2020 года: относительно докризисного 2019-го средний чек на покупку тура по России вырос только на 3,3%, за рубеж — на 14%. Дальнейшая динамика стоимости отдыха в России и за рубежом, говорят эксперты, полностью зависит от возобновления рейсов на турецкие и египетские курорты.