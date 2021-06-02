Банк России приказом от 2 июня отозвал у ООО «Страховое общество «Геополис» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2397) лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Как уточняется, решение вступает в силу со дня его принятия.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», — поясняют в Центробанке.



Напомним, ранее СО «Геополис» уведомило о своем намерении добровольно передать страховой портфель по всем видам страхования компании «Евроинс» по причине последующего отказа от страховой деятельности.