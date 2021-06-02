Совет Федерации одобрил закон, снимающий для Почты России ограничения на выпуск облигаций без определения срока их погашения. Об этом сообщили в верхней палате российского парламента, уточнив, что изменения вносятся в законодательные положения, касающиеся особенностей реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и основ деятельности АО «Почта России».

«Закон снимает для АО «Почта России» ограничения на выпуск облигаций без определения срока их погашения», — отмечается в сообщении.

Ранее в среду информагентство ТАСС сообщило о принятии этого закона Госдумой в третьем чтении.



Как пояснялось, президент РФ поручил правительству вместе с Почтой России проработать вопросы, связанные с осуществлением организацией функций грузового транспортного предприятия. Развитие Почтой России собственной авиации требует дополнительных инвестиций, вопрос планировалось решать, в частности, за счет выпуска организацией бессрочных облигаций. По закону акционерное общество может выпускать бессрочные облигации, только если работает на российском рынке не менее пяти лет. Закон снимает это ограничение для Почты России: АО становится полным правопреемником ФГУПа, и, таким образом, срок его работы становится достаточным для того, чтобы выпускать бессрочные облигации.