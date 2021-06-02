Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи повысился на 1,19% и составил 3 809,52 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,63% до отметки 1 640,56 пункта.
Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,98%, СберБанка — на 0,51%, «Газпрома» — на 2,53%, «Норильского никеля» — на 0,58%, Мосбиржи — на 0,09%.
Российский фондовый рынок продолжает искрить позитивом, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. В начале года сложно было представить, что рублевый индикатор вплотную подойдет к отметке 3 800 пунктов, а теперь это далеко не предел, говорит она.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
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+305.73%
|Купить
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+232.43%
|Купить
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+198.16%
|Купить
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+169.51%
|Купить
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+162.48%
|Купить
«На самом деле покупки идут почти исключительно за счет резидентов, потому что иностранцы аккуратны и осторожны и не особенно доверяют взрывному росту российских активов. Индекс РТС вырос до 1 636 пунктов и способен торговаться в границах 1 620—1 650 пунктов», — комментирует эксперт.
В фаворитах спроса так же, как и накануне, акции компаний нефтегазового сектора — от «НОВАТЭКа» до «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома». Все они только выигрывают от ралли сырьевых котировок.