Совет Федерации одобрил новый механизм для борьбы с манипулированием рынком и инсайдерской торговлей, следует из сообщения на сайте верхней палаты российского парламента.

«Федеральный закон направлен на создание нового для российской правовой системы института соглашения с Банком России как основания для освобождения от административной ответственности по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком», — отмечается в сообщении Совфеда.

С этой целью в федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты» вносятся поправки, согласно которым в случае возбуждения дела об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьями 15.21 («Неправомерное использование инсайдерской информации») и 15.30 («Манипулирование рынком») Кодекса РФ об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по такому делу, до момента вынесения постановления по нему может по собственному ходатайству заключить с Банком России соглашение, которое будет являться основанием для освобождения данного лица от административной ответственности.

Новым законом определяются условия, порядок заключения и исполнения такого соглашения, а также полномочия Банка России.

Кроме этого, в федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» вносится изменение, согласно которому решение о заключении соглашения с регулятором, предусмотренного федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», и об условиях указанного соглашения, предусмотренных законодательством РФ и нормативными актами Банка России, решение об отказе в его заключении, а также решение о признании соглашения с Банком России исполненным либо неисполненным принимает комитет финансового надзора Банка России.



Напомним, Госдума приняла закон 19 мая. Он будет действовать с 1 января 2022 года.