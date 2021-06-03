Самозанятые граждане смогут рассчитать свою будущую пенсию и период добровольных платежей через пенсионный калькулятор в личном кабинете с конца июня. Об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«В конце июня в личном кабинете самозанятого появится пенсионный калькулятор. То есть граждане имеют возможность через личный кабинет подать заявление в ПФР и вступить в добровольное пенсионное страхование», — рассказал он на сессии «Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики».

Министр добавил, что Минтруд создает достаточно удобный сервис, с помощью которого граждане смогут увидеть, сколько необходимо платить на текущий день и какую пенсию самозанятый будет иметь на конец трудовой деятельности.

«Нам сейчас предстоит серьезный разговор с точки зрения социального страхования», — отметил Котяков.

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По прогнозу Минтруда, число самозанятых превысит 10 млн человек к 2030 году.

«Более 2,4 миллиона самозанятых зарегистрировано сегодня; восемь месяцев назад это было 1,4 миллиона <…>. По нашим прогнозам, к 2024 году число самозанятых превысит 5 миллионов человек, к 2030-му мы перейдем за 10—11 миллионов», — сказал Котяков.



Министр отметил, что рост обусловлен в том числе ориентацией выпускников вузов на работу на себя, а не на компанию. «Почти 60% молодых ребят, выпускников, видят свое будущее только в режиме работы на себя и в режиме развития своего собственного образования», — добавил Котяков. По его словам, ежегодно выпускается примерно 1,2 млн молодых людей. «Это потенциально те ребята, которые будут формировать структуру рынка труда уже в ближайшее время», — добавил он.