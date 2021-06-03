Минфин намерен в течение месяца изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ): доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение по сокращению вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары и 35% в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото. Доллар — ноль, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%.То есть мы заменили доллары увеличением на 5% в евро, золото и юань», — сообщил министр финансов.

На вопрос, как быстро это произойдет, Силуанов ответил: «Достаточно быстро. В течение месяца».

В феврале 2021 года в целях повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков в нормативную валютную структуру средств ФНБ были включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара и евро при этом были сокращены с 45% до 35% для каждой валюты. Доля фунтов стерлингов осталась неизменной — на уровне 10%.