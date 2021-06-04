Финансовый супермаркет Банки.ру определил и наградил победителя акции «Деньги к деньгам: дарим 100 000 ₽ за оформленный вклад по промокоду!», которая стартовала в феврале текущего года.



Чтобы побороться за указанную сумму, нужно было оформить вклад через сервис на Банки.ру в одном из банков, участвующих в акции, с помощью промокода.

Победитель пожелал остаться неназванным. Денежные средства уже перечислены ему на расчетный счет.

Сейчас идет вторая акция Банки.ру «Деньги к деньгам» для пользователей, планирующих в ближайшее время оформить вклад: 50 победителей получат призы по 4 тыс. рублей каждый. Акция действует до 30 июня 2021 года. Условия участия в розыгрыше максимально простые, пользователь должен совершить всего три действия:

Выбрать депозит банка, участвующего в акции. Узнать его можно по специальному ярлыку «Выиграйте 4 000 ₽», полный список приводится на странице акции.

Заполнить заявку на получение промокода.

Оформить вклад с помощью полученного промокода.

Ознакомиться с правилами акции можно здесь.





