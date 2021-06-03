Решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния вызвано угрозой санкций со стороны американского руководства, при этом данное решение не должно отразиться на курсе рубля. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства», — сказал он.

На вопрос, как данное решение отразится на рубле, Белоусов ответил: «Честно? Никак».

По словам Белоусова, санкции со стороны США заставили Россию создать запас прочности, резко сократив внешний долг.

«Американские санкции нанесли определенный урон, но они породили две тенденции. Первая тенденция — это то, что мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям российской экономики», — сказал он.

Набиуллина: резервов РФ хватит для любых финансовых или геополитических сценариев По словам главы ЦБ РФ, наблюдается тренд на диверсификацию странами своих международных резервов, но это достаточно медленный процесс.

«Вторая тенденция — это то, что мы резко сократили внешний долг. Это касается корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в два раза ниже, чем она была в 2014 году. И сравнительно недавно у нас возникла ситуация, когда золотовалютные резервы превышают совокупный внешний долг страны. То есть у нас есть большая уверенность», — подчеркнул он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что процесс дедолларизации происходит во многих странах мира в связи с сомнениями в надежности американской валюты. При этом он отметил, что вопрос об отказе России от доллара США в структуре ФНБ следует адресовать в правительство, а не в Кремль.



«Это не должен пояснять Кремль, это должно пояснять правительство», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу объяснить причину решения о полном отказе от доллара США в структуре ФНБ.

«Я только могу сказать, что процесс дедолларизации постоянный, он сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты», — отметил Песков.

Он отказался отвечать на вопрос, должна ли снижаться доля долларов в общих резервах России, которыми управляет Центральный банк. «Кремль не имеет права об этом говорить», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Международные резервы РФ достигли нового исторического максимума За неделю показатель вырос на 5 млрд долларов.

Между тем замминистра финансов РФ Владимир Колычев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия продолжит снижать долю доллара в своих резервах.

«В ФНБ недавно была снижена доля доллара. Это только первый шаг, такие действия будут расширяться», — отметил Колычев.

Он подчеркнул, что Минфин и ЦБ намерены уходить от прежней валютной инфраструктуры. «Эти сдвиги постепенно происходят, и они неизбежны. Страны, которые подвергаются санкциям, просто быстрее эту эволюцию проходят. В этом смысле стратегическое направление, которое мы видим в правительстве совместно с ЦБ, — это постепенный уход от использования этой инфраструктуры», — сказал замглавы Минфина.



Ранее в четверг министр финансов Антон Силуанов сообщил, что РФ в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ и снизит долю британского фунта. При этом, по его словам, в ФНБ вырастет доля евро и юаня, появится золото, доля японской иены не изменится. На сегодняшний день доллары США составляют порядка 35% в структуре ФНБ.