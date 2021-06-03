Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,32% и составил 3 805,45 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,44% до отметки 1 636,51 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,92%, «Газпрома» — на 0,17%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,47%, «Норильского никеля» — на 1,2%, Мосбиржи — на 0,37%.

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Рынок умеренно корректируется, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Рынок акций России в четверг снижается. Любому ралли нужна пауза на охлаждение и стабилизацию. Новости со стороны ПМЭФ рынок традиционно игнорирует: о расхождении интересов бизнеса и государства и раньше было известно, а бравада чиновников-оптимистов по должности всегда идет в фоновом режиме, — комментирует эксперт. — Индекс Мосбиржи снижается к 3 803 пунктам. Это, скорее, легкая техническая коррекция после обновления новых максимумов накануне. Рублевый индикатор может отойти к 3 775/3—3 780 пунктам в ее рамках, дальнейшее движение будет зависеть от долгосрочных рыночных настроений. Индекс РТС корректируется к 1 636 пунктам и может двигаться в пределах 1 625—1 645 пунктов».