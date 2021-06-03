Почти все регионы России обратились в Минстрой с просьбой о продлении льготной ипотеки на новостройки после 1 июля. Решение находится на этапе подготовки, было проработано более десятка сценариев, сообщил в четверг журналистам министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Практически все регионы направили обращения с просьбой о сохранении программы поддержки строительства жилья, и льготная ипотека — это один из механизмов. Конечно, Минстрой поддерживает решение о продлении антикризисной программы, но в новом качестве. Сегодня в процессе подготовки находятся разные сценарии, мы отработали более 12», — сказал Файзуллин, чьи слова приводит ТАСС .

Он добавил, что программа льготной ипотеки особенно необходима для поддержки спроса в регионах с небольшим объемом строительства жилья, например на Дальнем Востоке. Поэтому Минстрой рассчитывает на сохранение и продолжение тех механизмов, которые заработали в 2020 году, подчеркнул министр.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять в сумме до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года.

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Ранее генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко сообщил, что судьба программы льготной ипотеки на новостройки, которая завершается 1 июля, может войти в число тем, которые президент России Владимир Путин поднимет в своем выступлении на ПМЭФ.

В кулуарах ПМЭФ Мутко сообщил РБК , что предложения о продлении программы льготной ипотеки представлены Путину и президент «их осмысляет». Анонсировать параметры продления программы Мутко не стал.

«Даны предложения, они рассматриваются сейчас главой государства и председателем правительства, они объявят. Но то, что надо на этот период нестабильности (2021 и 2022 годы. — Прим. РБК) подумать о какой-то поддержке спроса, — это безусловно», — сказал он.

В то же время Мутко подчеркнул, что действующая программа была экстренной мерой, призванной поддержать спрос в условиях пандемии. «Мы зациклились на этой льготной программе. А льготная программа была одна из антикризисных мер. Связано это было с тем, что упали доходы населения, спрос остановился, стройка была остановлена в ряде регионов, а предложение было. Все несли убытки — надо было поддержать. Был ряд мер, льготная программа была одной из мер поддержки спроса», — рассказал Мутко.

По его словам, новые предложения были сделаны с учетом того, что в 2021 году кризис завершается, а с 2022-го произойдет переход в тренд восстановления доходов людей и экономики. «Как минимум уже останавливается падение, стройка восстановилась, и сейчас нужны другие системные меры. Нужно разбить социальную политику и льготную ипотеку. Социальная политика сейчас — это семейная ипотека на первого ребенка, расширение на ИЖС [индивидуальное жилищное строительство]. Второе направление — уже как поддержать спрос. В связи с волатильностью, с инфляцией, с тем, что не растут доходы, конечно, надо рассмотреть вопрос о продлении (льготной ипотеки. — Прим. РБК), но уже как системную меру. Какую — предложения все даны президенту», — заключил он.

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что программа льготной ипотеки после 1 июля сохранится лишь в некоторых регионах. Она называла 24 субъекта РФ, где «спрос на жилье полностью не восстановился», напоминает РБК. Формат продления льготных условий обсуждался в правительстве в конце мая, говорили собеседники РБК, знакомые с обсуждаемыми вариантами. По словам одного из них, ставка по ипотечной программе будет повышена до 7% годовых, при этом предельный размер кредита по ней будет заметно снижен — до 3 млн рублей. Другой источник РБК утверждал, что ставка льготной ипотеки вырастет до 7,5%, при этом программа будет продлена как минимум на год.

Глава СберБанка Герман Греф считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% необходимо продлить после 1 июля, при этом, возможно, снизив сумму кредита, — об этом, как сообщает ТАСС , он заявил в интервью телеканалу «Россия-24» на полях ПМЭФ.



В ВТБ ожидают, что программа государственной поддержки завершит свое действие в текущем виде и будет модернизирована, говорил в кулуарах ПМЭФ заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.