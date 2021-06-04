Минпромторг совместно с Минсельхозом и ФАС рассмотрит обращение производителей яиц о занижении ретейлерами выкупной цены их продукции. Об этом рассказал замглавы Министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью «Известиям» на ПМЭФ.

«Мы каждую неделю проводим совещания с участием крупного и среднего ретейла, союзов производителей, Минсельхоза, ФАС. После ПМЭФ мы проведем такую «домашнюю работу», направленную на то, чтобы оказать, используя справедливую цену, помощь хозяйствам. Государство, со своей стороны, в лице Минсельхоза, всегда оказывает субсидиарную поддержку сельхозтоваропроизводителям. Да, мы будем решать поднятую в обращении проблему», — отметил Евтухов.

По его словам, «производители пожаловались по адресу». «Можно обсуждать частности — яйца, курицу, говядину, гречку или еще что-то, а можно говорить в целом о том, что вообще прошлый, пандемийный год показал очень интересные вещи. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Этот конфликт между производителями и поставщиками, с одной стороны, и ретейлом, с другой, заложен самой экономической природой. Все участники рынка хотят зарабатывать. Соответственно, одни хотят продать подороже, другие — купить подешевле. И многие годы мы жили в этом конфликте», — заметил Евтухов.

СМИ: производители сообщили о риске дефицита куриных яиц По словам ретейлеров, долго работать в убыток производители яиц не смогут, и некоторые компании задумаются о сокращении поголовья несушек, что может привести к дефициту продукции.

Пандемия, указал он, внесла существенные коррективы во взаимоотношения между сельхозтоваропроизводителями, поставщиками и ретейлом. Удалось начать работать как единый механизм, в результате в магазинах не было пустых полок и снижения качества товаров, хотя споры все равно остаются.

Что касается роста цен на яйца, то здесь, по словам чиновника, сказалась эпидемия птичьего гриппа, что и вызвало дефицит, который в свою очередь привел к росту цен. «Безусловно, влияние на цены оказывают и внешние рынки, в частности на масло и сахар. Но на яйца в первую очередь повлияли другие факторы. К сожалению, поголовье куриц, как и поголовье скота, подвержено различным эпидемиям. Недавно произошло именно это, что и вызвало дефицит, который, в свою очередь, привел к росту цен. После Пасхи цены, кстати, снизились. Некоторая продукция закупается по прямым договорам, благодаря которым цены меняются незначительно. Поэтому мы считаем, что нужно заключать прямые контракты. И мы попросили ретейл в будущем работать именно так, чтобы избегать подобных ценовых колебаний, которые не выгодны и ретейлу в том числе», — пояснил Евтухов.