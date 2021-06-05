🔸 Американский Interactive Brokers в черном списке ЦБ. Что это меняет? Железный занавес для фондового рынка — так назвали инициативу ЦБ в инвестиционном сообществе. Банк России записал в неблагонадежные брокеров с мировым именем. О том, чем на практике обернутся эти меры, узнаем из публикации.

🔸 Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Участники «Битвы портфелей» подвели итоги первого раунда и сделали следующие ставки. Кому достался фант проигравшего? Обо всем этом — во втором раунде битвы за звание лучшего инвестора.



🔸 Более 4,2 млрд рублей в прошлом году помог вернуть потребителям финомбудсмен. Столько им недоплатили страховщики и накрутили МФО. О том, на какие уловки идут организации, чтобы не расставаться с деньгами, читайте здесь.



🔸 Хотите начать инвестировать, но не знаете как? Попробуйте ПИФы, советуют брокеры. Легко сказать! На бирже продается столько паев и акций фондов, что запросто можно запутаться. Банки.ру оставил путеводитель для новичков.

🔸 Банки применяют ограничения по счетам клиентов для соблюдения закона о противодействии отмыванию доходов. О том, как избежать блокировки счета по 115-ФЗ, разбираемся в рубрике FinTok.



🔸 На фондовом рынке можно то… на фондовом рынке можно это... а он зарабатывает на фондовом рынке… О том, что такое — фондовый рынок и зачем он нужен, рассказываем в рубрике «Обучение инвестициям».

