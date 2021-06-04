Банк России приказом от 4 июня отозвал у АО «Страховая компания «Ренессанс Здоровье» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3991) лицензии на осуществление добровольного страхования жизни (СЖ № 3991) и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни (СЛ № 3991). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что решение вступает в силу со дня его принятия.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», — поясняется в релизе.

Ранее СК «Ренессанс Здоровье» сообщала, что передаст страховой портфель группе «Ренессанс Страхование».

Кроме того, ЦБ уведомил об отзыве с 4 июня ряда лицензий ООО «Страховая фирма «Адонис» (Пермь, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0585): на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОС № 0585-04), по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» (ОС № 0585-05) и на осуществление перестрахования (ПС № 0585).

Решение также принято в связи с добровольным отказом страховщика от этих видов деятельности.



По данным на сайте «Адониса», у компании остаются ряд других страховых лицензий. Компания также ранее сообщала о планах передать часть портфеля другому страховщику.