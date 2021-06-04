Обнародованное ранее предложение предоставить детям с 12 лет возможность торговать на бирже не прорабатывается, дальнейшего развития не получит, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Эта идея вчера возникла экспромтом из обсуждения. Мы ее не прорабатывали», — уточнил он, подчеркнув, что дальнейшего развития данная инициатива не получит.

Ранее Швецов допустил возможность предоставления подросткам с 12 лет права торговли ценными бумагами. Он подчеркивал, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования для получения соответствующих знаний и практического опыта.