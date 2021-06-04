Решение исключить долларовые активы из Фонда национального благосостояния является вынужденным. Об этом заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах ПМЭФ, передает ТАСС.

«В целом вынужденное», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос, правильное ли это решение.

Он подчеркнул, что исключение доллара из ФНБ не повлияет на оборот американской валюты в России.

«Когда мы уже ушли до 40 миллиардов [долларов] в составе, то уже уход до нуля — это ничего», — отметил Кудрин. «Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто — в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учетом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченными ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности», — добавил он.



Минфин опубликовал официальные разъяснения о новой структуре средств ФНБ Понятие «нормативная валютная структура средств ФНБ» заменяется понятием «нормативная структура средств фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте».

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ и снизит с 10% до 5% долю британского фунта. Доля евро в ФНБ вырастет до 40%, юаня — с 15% до 30%, доля японской иены не изменится и сохранится на уровне 5%. Кроме того, в структуре ФНБ также появится золото, его доля составит 20%.