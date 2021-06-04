Государство само устанавливает правила игры, обвинять бизнес в получении сверхприбыли на фоне роста цен на продукцию не совсем правильно, сказал в кулуарах ПМЭФ глава СберБанка Герман Греф. Он также отметил, что клиентоцентричность государства и термин «нахлобучил» не очень сочетаются.



«Если «нахлобучили» государство, то «нахлобучили» и частные компании другие, и предпринимателей. И почему одних можно «нахлобучивать», а других нельзя? Немножко такая странная дискуссия, на мой взгляд», — заявил глава СберБанка.

Он добавил, что такого рода недопонимание является нормальным, но важно найти вариант разрешения этой ситуации.

«Все-таки государство устанавливает правила игры, и бизнес должен играть по этим правилам, а дальше нужно обсуждать: либо бизнес не выполняет эти правила игры, и он, может быть, недостаточно хороший, или правительство недостаточно хорошее, потому что оно установило недостаточно прозрачные или эффективные правила игры. И в данном случае, когда мы обсуждаем подобного рода темы, наверно, это вопрос к самим себе, может быть, что-то не так отрегулировали. Поэтому, мне кажется, не совсем справедливо обвинять в этом бизнес. А потом, извините, почему правила игры для государства должны быть отличными от правил игры для всех остальных?» — сказал Греф.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 31 мая в эфире РБК-ТВ обвинил металлургов в получении 100 млрд рублей сверхдоходов из-за роста цен. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей», — сказал он. По словам чиновника, эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога.