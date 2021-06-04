Отказ от доллара в торговых операциях нефтяного сектора возможен, но пока на бирже все операции осуществляются через эту глобальную валюту, сказал журналистам глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.



«Конечно, все возможно, но пока существует так называемая глобальная валюта — доллар, поэтому расчеты и котировки на бирже делаются в долларах. Очень сложно их сегодня переводить в реальном времени в другие валюты, но это возможно», — ответил он в кулуарах ПМЭФ на вопрос о том, готова ли компания отказаться от долларовых операций.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии ПМЭФ ранее в пятницу заявил, что если нефтяные компании уйдут от расчетов в долларах, это станет серьезным ударом для доллара как мировой резервной валюты.