Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,05% и составил 3 807,43 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,64%, до отметки 1 647,06 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,53%, «Газпрома» — на 0,38%, Мосбиржи — на 0,79%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,6%, «Норильского никеля» — на 1 %.

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

Отечественный рынок ценных бумаг в пятницу торговался смешанно, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи на этой неделе снова обновлял исторические максимумы. На этот раз ему поддался рубеж 3 837 пунктов. За неделю рублевый индикатор даже при условии последующей коррекции вырос на 1,9%. Индекс РТС чувствовал себя вполне неплохо и поднялся на 3,4%», — комментирует эксперт.