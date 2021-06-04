Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,05% и составил 3 807,43 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,64%, до отметки 1 647,06 пункта.
Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,53%, «Газпрома» — на 0,38%, Мосбиржи — на 0,79%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,6%, «Норильского никеля» — на 1 %.
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Отечественный рынок ценных бумаг в пятницу торговался смешанно, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Индекс Мосбиржи на этой неделе снова обновлял исторические максимумы. На этот раз ему поддался рубеж 3 837 пунктов. За неделю рублевый индикатор даже при условии последующей коррекции вырос на 1,9%. Индекс РТС чувствовал себя вполне неплохо и поднялся на 3,4%», — комментирует эксперт.