Россияне смогут использовать американский доллар для расчетов, для хранения личных сбережений, а также производить обмен после того, как государство откажется от него в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия-1» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это [решение] не отменяет расчеты в долларах, которые осуществляются все равно между всеми странами. [Доллар] не вне закона. Все будут так же работать, так же обменивать во всех обменниках. Так же можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — сказал он.

Кудрин считает, что одной из причин этого решения могли стать санкции, введенные США, или «опасения, что расчеты с государством могут затрудниться в долларах».

В ходе ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов объявил, что Россия кардинально меняет структуру вложения средств ФНБ, полностью отказываясь от долларовых активов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня, а также появится возможность размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в золоте.

Сейчас доллар и евро занимают по 35% в ФНБ, юань — 15%, фунт стерлингов — 10%, иены — 5%. В результате изменений доля евро вырастет до 40%, юаня — до 30%, доля фунта снизится до 5%, а иены — останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%.