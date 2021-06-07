Объем страховых взносов российских банков в систему страхования вкладов увеличился в I квартале текущего года по сравнению с IV кварталом 2020-го, при этом число банков, заплативших взносы по повышенной дополнительной ставке, и объем их платежей уменьшились, свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов.

«По расчетам за I квартал 2021 года в фонд зачислено 39,71 млрд рублей страховых взносов (за предыдущий квартал — 37,42 млрд рублей)», — указано в сообщении.

Плательщиками страховых взносов за I квартал 2021 года со сроком уплаты 31 мая являлись 340 банков. Фактически обязанность по уплате взносов исполнили 322 банка. Не поступили взносы от 18 банков, из которых 12 прекратили деятельность в связи с отзывом либо аннулированием лицензии после начала расчетного периода, пять подтвердили своей отчетностью отсутствие застрахованных вкладов, а в адрес одного банка, не исполнившего свои обязательства по уплате взносов, направлено требование агентства.

АСВ уточняет, что по базовой ставке всеми плательщиками перечислено 38,8 млрд рублей (за предыдущий квартал — 37,61 млрд). По повышенной дополнительной ставке поступило 0,91 млрд рублей от девяти банков против 1,77 млрд от 16 банков за предыдущий квартал. Дополнительная ставка за указанный период банкам не устанавливалась.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В расчетном периоде действовали ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов, установленные решением совета директоров АСВ от 27 мая 2020 года: базовая ставка в размере 0,1% расчетной базы, дополнительная в размере 25% базовой ставки и повышенная дополнительная в размере 300% базовой ставки.

Напомним, ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов служит базовая доходность вкладов. Базовая ставка отчислений в ФСВ действует для тех банков, которые укладываются в этот уровень; дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.



Согласно решению, принятому АСВ в конце апреля этого года, базовая ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов будет повышена с 0,1% до 0,12% начиная с III квартала 2021-го, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохраняется на текущем уровне — 25% и 300% базовой ставки соответственно.