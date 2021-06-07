Объем международных резервов РФ на 1 июня составил 605,232 млрд долларов против 590,476 млрд на 1 мая 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликовал ЦБ. В мае текущего года объем резервов доходил до нового исторического максимума — 605,9 млрд долларов.



Таким образом, за май показатель повысился на 14,756 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Рост был зафиксирован по всем составляющим ЗВР.

Так, резервы в иностранной валюте увеличились с 447,411 млрд долларов на начало мая до 453,449 млрд на 1 июня 2021-го, резервы в СДР — с 6,976 млрд до 7,018 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,234 млрд до 5,266 млрд долларов; в итоге общий объем валютных резервов вырос с 459,622 млрд до 465,733 млрд долларов.

Кроме того, увеличился стоимостный объем монетарного золота: со 130,855 млрд долларов на 1 мая этого года до 139,499 млрд на 1 мая.

За январь — май 2021 года международные резервы РФ увеличились на 9,458 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января).

Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м).