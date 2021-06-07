Переход в международных расчетах с доллара на рубли и другие национальные валюты происходит естественным путем, отмечают в Минфине России. Ведомство этот процесс поддерживает и создает стимулы для международных расчетов в рублях и нацвалютах, однако никаких запретов они включать не могут, подчеркивается в сообщении Минфина.

«Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты — это подтверждается статистикой за последние пять лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в ходе ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов объявил, что Россия кардинально меняет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью отказываясь от долларовых активов. При этом, в частности, вдвое возрастет доля китайского юаня, также средства ФНБ теперь можно размещать на счетах в ЦБ в золоте.