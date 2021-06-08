Держатели карт «Мир» смогут расплачиваться в магазинах на любую сумму, прикладывая бесконтактную карту или телефон с Pay-сервисом к мобильному телефону продавца, пишут «Известия» . Оператор платежной системы (Национальная система платежных карт — НСПК) сертифицировал технологию SoftPOS, которая позволяет подтверждать списание ПИН-кодом, рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов компании Мария Точилова. Данные считываются и отправляются банку-эквайеру для проведения операции в платежной системе. Сейчас банки устанавливают лимиты по операциям по пластику, чтобы избежать несанкционированных списаний.

Первым технологию с возможностью ввести ПИН-код (и таким образом избежать ограничений по сумме) при оплате картами «Мир» запустил Делобанк, сообщила директор по продуктам кредитной организации Ирина Галямина. По ее словам, такое решение позволяет владельцам торговых точек экономить на оборудовании и подключать прием платежей полностью онлайн. В Visa сообщили, что сертифицировали в России решение для приема бесконтактных платежей на смартфонах, уточнив, что ограничение суммы транcакций устанавливает не платежная система, а банк-эквайер. На усмотрение кредитной организации-эквайера для операций с использованием технологии может действовать лимит на максимальную сумму трансакции до ввода ПИН-кода, подчеркнули в Masterсard.

В «Сбере» сообщили, что сервисом SoftPOS уже пользуются несколько тысяч клиентов, но один из недостатков технологии — ограничение суммы платежа до 1 тыс. рублей. Сейчас оно снято только для клиентов самого СберБанка. Для этого сервиса в Промсвязьбанке не установлено лимитов на суммы при оплате телефоном или часами, а при оплате картой действуют ограничения — 10 тыс. рублей. В ВТБ технология пока применяется только в рамках пилотных проектов, а масштабировать ее планируется до конца 2021 года. Более 8% клиентов УБРиР, которые пользуются эквайрингом банка, подключили прием платежей с помощью смартфона, сообщили в кредитной организации, уточнив, что на операции по карте действует лимит в 10 тыс. рублей.

По мнению экспертов, используя функционал смартфона, предприниматель может сэкономить 15—30 тыс. рублей на покупке терминала — сумма будет зависеть от его модели и характеристик. Если устройство в аренде, не придется платить 2—3 тыс. рублей ежемесячно. Также нельзя исключать возможность компрометации устройства с Soft-POS, равно как и таковую возможность относительно традиционных терминалов. Но риск таких атак невелик в силу требований к реализации, предъявляемых платежными системами, и, как следствие, высокой стоимости подобной атаки для злоумышленников, отметили эксперты.