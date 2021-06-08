В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6%, что станет самым высоким показателем темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет; рост будет преимущественно обусловлен интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах. Такой прогноз дают эксперты Всемирного банка в выпуске доклада «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года.

Согласно материалам фининститута, в 2022 году ожидается рост мировой экономики на 4,3%, в 2023-м — на 3,1%. Прогнозы на 2021 и 2022 годы улучшены по сравнению с ожиданиями в январе этого года на 1,5 и 0,5 процентного пункта соответственно.

При этом в ВБ отмечают, что многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

«Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Приблизительно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году. Пандемия свела на нет достижения в области сокращения бедности и способствовала усилению нестабильности и усугублению других долгосрочных проблем в тех странах с низким уровнем дохода, где наблюдается отставание с вакцинацией», — пишут эксперты.

Что касается экономики крупнейших стран, то, по прогнозам, в США темпы экономического роста достигнут в этом году 6,8%, это станет отражением крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослабления связанных с пандемией ограничений. Темпы роста в других странах с развитой экономикой в настоящее время также крепнут, хотя и не столь существенно, отмечают в ВБ. Среди стран с формирующимся рынком и развивающихся стран внушительный подъем — на 8,5% — ожидается в этом году в экономике Китая, что отразит удовлетворение отложенного спроса.

В группе стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в этом году прогнозируется расширение экономики на 6% под влиянием активизации спроса и роста цен на сырьевые товары. Однако восстановление экономики многих стран тормозят новые всплески заболеваемости COVID-19 и отставание по темпам вакцинации, а также, в некоторых случаях, отказ от продолжения экономической поддержки. Ожидается, что подъем экономики в этой группе стран, за исключением Китая, будет более скромным — на уровне 4,4%. В 2022 году темпы восстановления экономики в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах достигнут, по прогнозам, умеренного показателя в 4,7%. Но восстановление экономики этой группы стран будет недостаточным для компенсации потерь, понесенных во время рецессии 2020 года, и, как ожидается, в 2022 году объем производства окажется на 4,1% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до пандемии.

Как уже писал ВБ в недавнем докладе об экономике России, рост ВВП РФ в 2021, 2022 и 2023 годах, согласно базовому сценарию, составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно. По сравнению с ожиданиями в январе текущего года прогноз на 2021 год улучшен для России на 0,6 п. п., на 2022 год — на 0,2 п. п.