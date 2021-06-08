Правительство предлагает штрафовать сотовых операторов за звонки со скрытых номеров, рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, который входит в правительственную комиссию по законопроектной деятельности.

Такие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

«Сотовых операторов обяжут заплатить штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, если по их линиям будет зафиксирован звонок или сообщение со скрытого номера», — пояснил Груздев.

Он напомнил, что с 2018 года в России действует закон, запрещающий скрывать телефонные номера, сотовые операторы обязаны прервать анонимный звонок и не пропустить анонимную эсэмэску.



По словам юриста, закон был принят прежде всего для защиты граждан, поскольку возможностью скрыть номера активно пользовались мошенники и распространители спама. Операторы обязаны передавать в неизменном виде уникальный номер, выданный абоненту по договору об оказании услуг, подчеркнул Груздев.