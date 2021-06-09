Микрофинансовые организации (МФО) фиксируют спад мошеннических заявок на получение займов, пишет «Коммерсант» . По итогам мая 2021 года только 0,41% заявок, поступающих в МФО «Лайм-Займ», были квалифицированы как мошеннические, что в 4,5 раза меньше, чем в мае прошлого года, тогда этот показатель составлял в компании 1,88%. В течение пяти месяцев доля варьировалась в диапазоне 0,35—0,44%, что в два — четыре раза ниже годичной давности. Доля таких заявок, поступающих в «Финбридж», составляет 3—4% от общего числа, и показатель не растет последнее полугодие. В целом по году доля мошеннических заявок в «МигКредите» составляет несколько процентов от общего количества.

Мошенническими операциями микрофинансисты называют рисковый сегмент — те заявки, которые были созданы с заведомым желанием ввести андеррайтинг в заблуждение. Это попытки выдать себя за третье лицо, подделать в графическом редакторе имя владельца карты, паспортные данные и другую информацию, пояснил гендиректор сервиса онлайн-займов «ГринМани» Андрей Луцык.

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, в кризис заметного роста реальных выдач мошенникам не произошло из-за ужесточения требований к заемщикам со стороны МФО. С середины прошлого года многие компании отмечают планомерное снижение «плохих» заявок, не считая декабрьского сезонного прироста, добавил он. Помимо ужесточения скоринга, этому способствуют технологии, направленные на повышение качества идентификации и верификации физлиц. МФО активно выстраивают взаимодействие с госуслугами, подключаются к системе межведомственного электронного взаимодействия, что усложняет жизнь для мошенников.

Тенденция к сокращению мошеннических обращений наблюдается на фоне роста общего количества заявок, отметил гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. По его данным, за пять месяцев россияне заполнили порядка 70 млн заявок на получение займов, что на 15% больше, чем годом ранее. Количество заявок, подаваемых потенциальными заемщиками в МФО по итогам года, может достигнуть рекордного показателя и превысить 200 млн, уверен Кудряков. Это может привести к росту попыток мошенничества, опасаются участники рынка.