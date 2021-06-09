В России предлагают ввести безусловный базовый доход для граждан в размере 10 тыс. рублей, пишут «Известия» . В «Справедливой России» готовят проект о введении безусловного базового дохода для каждого россиянина, сообщил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин. В Госдуму уже внесен проект, который предполагает ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Осенью фракция также планирует направить в правительство инициативу о распространении безусловного базового дохода на всех россиян. Если проект будет принят, то ежегодно на его реализацию потребуется выделять около 18 трлн рублей. Для покрытия этих расходов властям необходимо активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий, считает депутат.

Инициаторы должны подготовить расчет расходов, заявил член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»). По мнению депутата, инициативу в лучшем случае получится реализовать только после 2023 года. Сумма ежемесячных выплат должна быть сопоставима с минимальным размером оплаты труда (МРОТ): с 1 января 2021 года этот показатель превысил 12 тыс. рублей. Как сообщил член Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков, аналогичные инициативы уже вносились в Госдуму, однако их тормозила «Единая Россия». По словам Новикова, правящая партия может отклонить проект справороссов и переписать его, сократив расходы. Пока власти предпочитают помогать населению более точечно, добавил он.

Кудрин: в будущем страны мира будут выплачивать своим гражданам базовый доход Страны мира будут выплачивать гарантированный минимальный доход своим гражданам в будущем. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия-24» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В верхней палате поддержали идею фракции. Однако ее реализация будет во многом зависеть от решения правительства и президента, заявил зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов (ЛДПР). Дополнительные средства на выполнение инициативы можно привлечь увеличением налогов для компаний, использующих природные ресурсы.

В экспертном сообществе указывают на то, что России не хватит средств на реализацию проекта. 18 трлн рублей — пока неподъемная сумма для отечественного бюджета, сообщил основатель ОМС в России, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин. В этом году доходы составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,5 трлн рублей, а дефицит соответственно — 2,7 трлн рублей.