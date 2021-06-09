Российские банки за первые пять месяцев 2021 года выдали 755 тыс. ипотечных кредитов, что на 44% больше, чем за этот же период в прошлом году. Об этом гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко написал на своей странице в Instagram .



«За пять месяцев в стране выдано 755 тысяч ипотечных кредитов, это на 44% больше, чем за тот же период прошлого года. То есть в стройку без учета первоначальных взносов пришло 2,15 триллиона рублей. Только за май россияне взяли 145 тысяч кредитов на 435 миллиардов рублей», — сообщил он.

Мутко отметил, что продление льготной ипотеки позволит застройщикам выводить на рынок новые проекты жилья, а предложение будет расти, что позволит компенсировать перекос в сторону спроса, возникшего за последний год.

Президент России Владимир Путин 4 июня предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.