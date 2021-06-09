Минфин предлагает пересмотреть налоговые соглашения с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией, и если это будет сделано, то «крестовый поход» на увод денег из РФ в «транзитные юрисдикции» будет завершен. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью Forbes, текст которого приводится на сайте ведомства.

Как сообщалось, в конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2—3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

Были пересмотрены налоговые соглашения с Кипром, Люксембургом и Мальтой (предусмотрен режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке 15% с рядом исключений), однако Нидерланды, которым были предложены аналогичные новые условия, не согласились с предложением. В итоге налоговое соглашение с этой страной было денонсировано, оно прекращает свое действие с 1 января 2022 года.

На вопрос о том, ведутся ли сейчас переговоры с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией о пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения, Сазанов ответил, что пока есть только предложение Минфина пересмотреть соглашения с этими странами. «Пока у нас нет официального мандата, переговоры не ведутся. Чтобы мы продолжили «крестовый поход», правительство должно принять решение, начинать переговоры или нет», — пояснил он.

Представитель Минфина подтвердил, что на этих трех юрисдикциях «крестовый поход» будет завершен. «После пересмотра соглашений с этими тремя странами, учитывая остальные, по которым уже приняты изменения, мы покроем более 90% объема выплат в «транзитные юрисдикции». Трогать страны, из которых в Россию действительно приходит иностранный капитал, мы не будем», — отметил Сазанов.



Отвечая на вопрос о возможных предложениях властей компаниям, которые из-за пересмотра налоговых соглашений (в том числе из-за денонсации соглашения с Нидерландами) лишились возможностей для налоговой оптимизации, он подчеркнул, что предоставлять дополнительные преференции не планируется. «Лучших условий, чем по новому налоговому соглашению, например с Кипром, обеспечить мы не можем никому. Если будет формализованный запрос от компаний, будем обсуждать конкретные варианты поправок к Налоговому кодексу, по которым решение будет принимать правительство. Пока все на стадии устного обсуждения», — сказал он.