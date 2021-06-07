Соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения прекратит действовать с начала следующего года, следует из разъяснений , опубликованных на сайте Минфина России.

Как сообщалось, в конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2—3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

Российская сторона предложила Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений, аналогичные тем, которые были успешно согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако Нидерланды не согласились с предложением.

В этой связи правительство внесло в Госдуму проект закона о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Госдума приняла закон 11 мая этого года, 19 мая его одобрил Совет Федерации, а 26 мая подписал президент.

«В связи с принятием федерального закона от 26 мая 2021 года № 139-ФЗ «О денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» Министерство иностранных дел Российской Федерации нотой от 7 июня 2021 года <…> официально уведомило нидерландскую сторону о денонсации соглашения <…> от 16 декабря 1996 года», — сообщает Минфин.



Согласно нормам статьи 31 соглашения, оно прекращает свое действие с 1 января 2022 года, уточняют в ведомстве.