Минфин пока доволен текущей конструкцией налога на повышенный доход и предлагает два-три года его не трогать, а затем устранить изъяны, если они обнаружатся. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью Forbes (текст приводится на сайте ведомства), дав понять, что это же относится и к «налогу на вклады» и в целом он не видит рисков в поэтапном введении прогрессивной шкалы налогообложения.

Издание напоминает, что опрошенные им эксперты назвали повышенный с 13% до 15% НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год «налогом на москвичей», поскольку мера коснулась лишь узкой прослойки общества с доходом от 417 тыс. рублей в месяц.

По словам Сазанова, принятая конструкция была обусловлена потребностью в дополнительных деньгах, чтобы помочь детям с орфанными (редкими) заболеваниями. «На данном этапе этих денег достаточно. Менять что-то в части повышенной ставки НДФЛ мы не планируем. Это новый опыт, новая веха для развития российской налоговой системы. Поэтому нужно посмотреть, как нормы будут работать. Нужно хотя бы два-три года их не трогать и посмотреть, есть ли какие-то изъяны, в том числе технические, чтобы донастраивать и совершенствовать систему», — сказал он.

По его мнению, это же касается и налога на вклады свыше 1 млн рублей. «Конечно, по вкладам также нужно пока протестировать, не внося каких-то изменений», — заявил представитель Минфина. Он добавил, что «проблем у банков в этой части возникнуть точно не должно, потому что они не выступают как налоговые агенты в этой системе. ФНС рассчитывает налог и направляет физическому лицу уведомление. Банки лишь предоставляют информацию о выплатах по депозитам. Больше от них ничего не требуется».

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Формулируя свою позицию по поводу отказа от плоской шкалы налогообложения, которая, как отмечают в Forbes, считалась одним из главных достижений для российской экономики, Сазанов констатировал, что «за 20 лет ФНС стала получать гораздо больше информации о налогоплательщиках, чем в начале 2000-х. Усилился обмен финансовой информацией между администраторами платежей, налоговыми органами разных стран. Если раньше можно было спрятать деньги в офшорных юрисдикциях, сейчас страны обмениваются этой информацией о налоговых резидентах». «С учетом всего объема данных у ФНС я не вижу рисков в поэтапном введении прогрессивной шкалы», — заявил он.

В числе прочего он прокомментировал имеющееся у Минфина «задание на лето» от правительства — проработать вопрос об изменении налогового законодательства, чтобы стимулировать бизнес не выводить прибыль в офшоры.

«Сейчас обсуждается идея введения повышенной ставки налога на прибыль организаций в том случае, если объем дивидендных выплат превышает разумные значения. Мы пока только на этапе проработки концепции, действительно, есть такое поручение руководства правительства. Если все-таки решение о налоговой донастройке будет принято, то к концу лета выйдем на конкретные параметры. Отталкиваться, конечно, предлагаем от отношения уровня дивидендных выплат по акциям к уровню капитала компании», — рассказал Сазанов.

Но он заметил, что «пока слишком рано говорить о том, какое соотношение считать разумным». «Нам только предстоит все это проработать. Пока даже нет решения о том, что такой подход будет реализован в принципе. В любом случае тут есть разные точки зрения: позиция Минфина, компаний. Нужно будет определить этот «разумный» уровень, который будет приемлемым для всех», — отметил чиновник.

«Одно могу сказать точно: у нас нет цели повысить ставку налога на прибыль для всех. Можно рассматривать некую штрафную санкцию, к примеру, повышенную ставку исключительно для тех, кто злоупотребляет. При этом размер ставки обсуждается не запредельный — 25—30%, речь не идет о ее увеличении в разы», — заверил замглавы Минфина.

«Дивидендные выплаты — это нормальная бизнес-практика, ограничивать в этом компании мы не можем. Но бывают вопиющие злоупотребления, очевидные для всех. <…> Наша задача — отсечь как раз такие явные злоупотребления, когда из экономики и бизнеса просто выкачиваются ресурсы и средства не реинвестируются даже на уровне амортизации. При этом, с другой стороны, нельзя нарушить интересы инвесторов, которые ждут дивиденды. Мы понимаем, что это нормально — получать отдачу от вложенных средств. Тут должен быть баланс, будем искать золотую середину. Но никаких решений на этот счет пока нет, сейчас это обсуждается на уровне идеи», — сказал Сазанов, дав понять, что если какие-то изменения будут вноситься, то это может быть сделано в осеннюю сессию работы парламента.

Также он прокомментировал еще одну «горячую тему» последнего времени — возможное повышение нагрузки для металлургических компаний. Напомним, первый вице-премьер Андрей Белоусов в недавнем интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей и должны будут тем или иным способом вернуть сверхдоходы в бюджет.

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд рублей Деньги должны вернуться в бюджет, подчеркнул первый вице-премьер.

«Сейчас есть проблема: некоторые отрасли, к примеру строительная, в частности государственные стройки, гособоронзаказ, страдают из-за существенного повышения цен на десятки процентов. Решить эту проблему можно разными способами. Но повышение налогов — это крайняя мера, — рассуждает Сазанов. — Потому что после сбора дополнительных налогов встанет другой вопрос: каким образом их довести именно до тех компаний, которые пострадали. А перечень этих компаний очень широкий. Поэтому в первую очередь нужно искать другие инструменты, не связанные с налогами. Сейчас это делают Минпромторг и Минэкономразвития».



Речь может идти в том числе о скидках на продукцию, указал замминистра финансов. «Это могут быть также долгосрочные контракты, хеджирование, продажа металла напрямую — без посредников», — добавил он, подчеркнув, что «налоговые меры в этом списке самые последние, их придется применять, только если других опций не будет».