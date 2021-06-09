Тверской суд Москвы отказался отправить под стражу бывшего генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении 1 млрд рублей, предприниматель был отпущен в зале суда. Об этом сказано в тексте решения суда, с копией которого ознакомилось агентство ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова оставить без удовлетворения. Ходатайство стороны защиты об избрании ему иной меры пресечения оставить без удовлетворения», — сказано в решении суда.

При этом Зотов находится под подпиской о невыезде по другому уголовному делу.

​Экс-глава «ТрансФин-М» задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей Бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МВД, Зотов был задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Это второе уголовное дело в отношении бизнесмена, пока он проходит по нему подозреваемым.



Первое уголовное дело Зотова, возбужденное в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере, связано с незаконным перенаймом имущества данной компании на подконтрольную фирму.