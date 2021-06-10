Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов может быть ограничена — эта мера позволит выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом, пишут «Известия» . С таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину. Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла.

В комитете СФ по экономической политике сформировали инициативы, которые должны помочь сбалансировать конкуренцию в торговле между МСП и крупным бизнесом: запретить торговым сетям работать в выходной день или в режиме 24 часа; способствовать объединению малых торговых сетей в региональные ассоциации и союзы, формированию закупочных кооперативов; распространять меры поддержки малого бизнеса на предпринимателей, работающим по франшизам крупных сетей; упростить доставку хлеба до населения, в частности обеспечить развитие мобильной торговли и собственной розницы производителей. По итогам работы в регионах выявлено, что предпринимателям зачастую затруднительно наладить постоянные поставки в торговые сети, поясняется в документе. У ретейла нет обязательства размещать продукцию местных производителей в определенном объеме, что влияет на экономику региона, в том числе и на уровень цен на продукты питания.

В республиках Марий Эл, Алтай и Чувашия, в Калужской, Тульской и Орловской областях сообщили, что мера на их территории не актуальна. Время работы не выступает значимым конкурирующим фактором между крупными и мелкими торговыми компаниями, пояснили в правительстве Калужской области. Для выравнивания конкуренции стоит поддерживать малые форматы торговли, а не регулировать время работы крупных торговых сетей, отметили в Тульской области. Ограничение времени работы торговых сетей приведет к дискомфорту и росту социальной напряженности, особенно в крупных городах, добавили в алтайском Минпромторге.

Эксперты в целом выражают аналогичную точку зрения: ограничение режима работы — не рыночная мера. Также ограничения негативно влияют на конкурентную среду и ведут к повышению цен, так как рост издержек компании перекладывают в конечную стоимость товара для потребителя. Запрет работы сетей в ночное время повлияет больше на поведение клиентов — тому, кто привык закупаться ночью, избегая очередей, придется совершать покупки в дневное время, и вряд ли покупатель из-за этих перемен предпочтет небольшой магазин, где цены зачастую выше, отметили эксперты. По их словам, значительная доля рынка федеральных сетей — не самая серьезная проблема для МСП.