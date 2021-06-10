Реальный сектор экономики РФ восстанавливается, хотя пандемия еще не преодолена и борьба с ней продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены и борьба с этой болезнью еще продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — сообщил Путин.

По словам Мантурова, чемпионами оказались фармацевтика и медицинская техника — 23%. Другие отрасли, такие как химический комплекс, текстильная промышленность, даже производство мебели, показали уровень около 5%.

Он добавил, что Россия выходит на модель работы за счет возврата вложенных ранее бюджетных средств. «Так, 62 миллиарда уже вернули заемщики, и мы рассчитываем со следующего года полностью перейти на так называемую револьверную схему, когда переданные нам деньги, они будут реинвестироваться в эти проекты. По нашим расчетам, в 2023 году мы за счет проектов резидентов, за счет налогов, должны вернуть 145 миллиардов рублей — это ровно те деньги, которые мы получили в капитал фонда», — рассказал Мантуров.