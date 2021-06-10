Компания «Сбербанк страхование» получила лицензию на ОСАГО. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России 10 июня 2021 года принял решение о выдаче ООО «Страховая компания «Сбербанк страхование» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4331) лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — говорится в уведомлении.



СберБанк в августе прошлого года внедрил в «СберБанке Онлайн» возможность оформления ОСАГО от ряда страховых компаний — партнеров проекта, а в этом году такая опция появилась в отделениях кредитной организации. «Во всех наших точках и каналах продаж можно оформить полис одной из 12 страховых компаний — партнеров банка. К концу года, после получения соответствующей лицензии, к ним присоединится и наша дочерняя компания «Сбербанк страхование», — анонсировала в апреле 2021-го старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.

Из распространенного позже в четверг, 10 июня, сообщения «Сбера» следует, что в настоящий момент партнерами банка по ОСАГО выступают 11 крупных российских страховщиков. Как уточнила Наталья Алымова, такой формат работы сохранится и после того, как к продажам приступит «Сбербанк страхование».

По словам генерального директора «Сбербанк страхования» Михаила Волкова, сейчас завершается подготовка IT-систем и других бизнес-процессов компании, и в IV квартале страховщик «запустит продажи ОСАГО и синхронизирует с этим и запуск массовых продаж полисов автокаско».

